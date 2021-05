Miss Universo sorprende: Andrea Meza canta y acepta noviazgo (vídeos)

Andrea Meza, Miss Universo, sorprendió a los televidentes con su primera aparición con una conductora de TV Azteca, durante la revista matutina Venga la Alegría.

La aparición de hoy viernes 28 de mayo es después de se reveló que la modelo supuestamente tenía prohibido establecer contacto con otra televisora que no fuera Telemundo.

Andrea y su acento

A lo largo de la entrevista, a cargo de la conductora Anette Cuburu, Andrea reveló que a lo largo de su vida ha trabajado para matizar el acento norteño que caracteriza a los chihuahuenses, lugar del que es originaria.

¡Nuestra querida @anetteoficial platicó en exclusiva con la Miss Universo mexicana, Andrea Meza!

🙌🏻🎉💃🏻👑📺



¡Acércate a tu televisión ahora! #VLA #EsteFinYo pic.twitter.com/2XZeXuWH8p — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) May 28, 2021

Además, sorprendió con una espléndida entonación de una canción de Julión Álvarez, reprodujo infobae.com.

Clases de oratoria

“Desde chiquita, yo solita me corregía (el acento), y luego me dieron clases de oratoria para aprender a hablar apropiadamente".

"Entonces no, eso ya no lo digo tanto. Aunque de repente se me sale, no creas que no”, confesó Andrea en un enlace desde Nueva York en el espacio televisivo.

Belleza tímida

La mexicana narró algunas experiencias en su camino a convertirse Miss Universo y confesó que durante su adolescencia era una niña muy tímida.

Y, en realidad, fueron sus amigos y personas cercanas, quienes la obligaron a participar en certámenes de belleza.

Andrea canta

Andrea habló sobre otro de sus grandes talentos: el canto.

Y admitió que el canto es una parte importante de su vida y, aunque no lo hace profesionalmente, apantalló a los televidentes con una brillante interpretación de Dime si algún día vas a volver, de Julión Álvarez.

“Dice mi mamá que yo siempre he cantado. Tenía un año, todavía no hablaba, pero ya estaba cantando”, compartió.

Confirma su noviazgo

Además, la Miss Universo mexicana confirmó su relación con el tiktoker Ryan Antonio.

Quién es Ryan Antonio, el tiktoker que habría robado el corazón de la Miss Universo Andrea Meza https://t.co/u8wYMtepUR — Infobae América (@infobaeamerica) May 21, 2021

“Sí tengo novio, él está soñado, ahorita que estoy con la banda de Miss Universo. Y siempre me apoya absolutamente en todo”.

También lee: Reacción de Andrea Meza al preguntarle si Ana Gabriel es su mamá (vídeo)

Andrea y la vacuna antiCovid

En cuanto a la aplicación de la vacuna esta semana, la Miss Universo explicó que quiso hacer pública su inmunización para promover la vacuna entre la población.

La mexicana Andrea Meza @andreameza, #MissUniverso2021, recibió su primera dosis de la vacuna #Pfizer contra #COVID19 en una farmacia de #NuevaYork. En esta ciudad de Estados Unidos la población comienza a volver a la normalidad: pic.twitter.com/QgsDJTIDND — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) May 27, 2021

“Lo quisimos hacer público para motivar a las personas, que vayan y se pongan la vacuna”, concluyó .