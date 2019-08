Modelo desea conocer a Cristiano Ronaldo porque “le trae ganas”

MÉXICO.— La modelo Mariana Herazo no tenía en sus planes que al salir de Venezuela y mudarse a Italia, se convertiría en una celebridad de las redes sociales.

Pero ahora que es una celebridad, quiere aprovechar la fama que le dan sus curvas para cumplir su sueño de conocer al futbolista Cristiano Ronaldo.

Recibe propuestas indecorosas, pero le da igual

Ella confiesa que, todos los días recibe “propuestas indecorosas”, debido a que se convirtió en tendencia en internet, por su exuberante cuerpo.

“La solicitud más común es pasar una noche a mi lado”, le dijo a un diario italiano.

No es de sorprender dicha propuesta por parte de los hombres que la siguen en redes sociales, ya que su figura no pasa inadvertida, sin embargo, ella desearía esas fueran de alguien en particular.

Al vivir en Italia, Mariana confesó, le trae “unas ganas” a Cristiano Ronaldo, o mejor dicho, busca conocerlo por su labor altruista. “Es un sueño tomarme al menos una foto con esta estrella que inspira tanto. Aquí en Italia ayudamos a muchos niños, porque nos inspira”.

En la misma publicación, también aprovecho a relevar su secreto para mantener sus curvas, confesando que aplica lo aprendido, es decir, hace dos horas de ejercicio al día, cinco veces a la semana, que es lo que hacía para mantenerse cuando era bailarina.

