Influencer se hace un bikini con cubrebocas y causa indignación

La modelo rusa Julia Ushakova causó indignación al posar con un “bikini” hecho con tres cubrebocas.

Julia Ushakova compartió la fotografía en su cuenta de Instagram con más de medio millón de seguidores y explicó que se trataba de la “nueva tendencia” para nadar. “No sé si este desafío ya está en Instagram, pero me gusta la idea. ¿Cómo lo haces? ¡Fin de semana divertido para todos!, escribió.

La idea de la influencer no fue del total agrado para sus seguidores, pues les pareció una falta de respeto el mal uso de los cubrebocas en momentos donde son vitales para prevenir el contagio del coronavirus.

“Hay una falta global de máscaras. Esta es la peor broma que he visto durante estos días horribles”, “Gran falta de respeto para los médicos que necesitan un cubrebocas en estos momentos”, “El equipo de enfermería no tiene cubrebocas y la gente como tú lo toma como una broma, qué pena”, “esos cubrebocas pueden salvar una vida, no es el mejor tipo de broma que puedes hacer”, fueron algunos de los comentarios.

Los seguidores de Julia Ushakova insistieron que se trataba de una broma muy inapropiada ya que muchas personas no pueden comprar cubrebocas en estos momentos por el desabasto.

También hubo quienes alabaron su figura y les causó risas y suspiros la fotografía. “Nuestro humor lo es todo, esta publicación me alegró el día”, añadieron.

En otra fotografía, Julia Ushakova explicó que tiene alergia al polen y los cubrebocas son parte de su outfit cotidiano en la primavera.

