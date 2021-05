Moderatto prepara gira de aniversario

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— “Hemos estado haciendo muchas cosas aunque parezca que no”, comentó Marcello Lara, integrante de Moderatto.

El músico adelantó lo que viene para el grupo liderado por Jay de la Cueva. En el marco de su 20o. aniversario vienen proyectos que saldrán a la luz en cuanto la pandemia lo permita.

“Aunque hicimos un autoconcierto y un par de shows en línea, estamos preparando un disco nuevo”, aseguró Marcello.

En adelanto de lo que viene de música de Moderatto explicó que será un disco nuevo por completo, ya que la banda había estado lanzando sencillos desde 2020.

Lara compartió cómo se siente de que el grupo, que comenzó como una especie de broma y tributo al estilo de grupos como Kiss, tenga dos décadas trabajando.

“Por un lado sorprendido porque 20 años lo dice uno muy fácil pero no, yo no me había dado cuenta de que habían pasado 20 años desde que hicimos el primer show de Moderatto, eso te demuestra lo divertido que ha sido este tiempo”, aseguró.

“Que pasen otros 20 más. Somos una banda afortunada de poder decir que tenemos dos décadas y seguimos siendo muy amigos, muy queridos y la gente sigue nuestros conciertos”, concluyó el músico.