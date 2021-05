Moenia: entre cláxones y mensajes de emoción

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Moenia cerró su gira de manera espectacular, después de haberla suspendido debido a la pandemia, mediante un autoconcierto en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en donde la banda hizo gritar, cantar y saltar a sus seguidores que no habían visto su show presencial desde hace más de un año.

El espectáculo arrancó a las 20 horas con temas como “¿Cómo ves tú?” y “Estabas ahí“, los cuales hicieron gritar de emoción a todos los asistentes, que sin dudarlo bajaron de sus coches y empezaron a brincar de emoción alrededor de ellos.

“Buenas noches nosotros somos Moenia, de música electrónica en español. Prendan sus luces, hagan ruido, suenen sus cláxones, manifiéstense“, comentó Alfonso Pichardo el vocalista de la agrupación al saludar a la audiencia.

Con un mar de colores que emitían las luces que iluminaban el escenario, la banda continuó cantando temas como “No importa que el sol se muera“, “Lo que tú digas”, los cuales desataron mucha euforia en el lugar.

Además del vocalista, tanto Jorge Soto, como “Midi” Ortega, se entregaron a su público después de haber estado encerrados por mucho tiempo.

“En todos los conciertos en algún momento hacemos una pausa para decir que estamos felices porque están aquí, pero esta noche es histórica sin duda alguna y ustedes están haciendo parte de este hito de historia de Moenia, porque nunca antes habíamos estado en un autoconcierto, estábamos sedientos de estar en un escenario viéndonos las caras sudando juntos y cantando frente a un público en vivo”.

“Gracias a todos por haber hecho el esfuerzo de estar aquí en vivo y no me olvido de los que están viéndonos en casa, porque no pudieron venir o están en otro Estado, todos estamos juntos y eso es hacer contacto”, dijo el cantante. Y así continuó la noche con unas versiones acústicas de “Llegaste a mí” y “Regreso a casa”, que hicieron que los asistentes prendieran sus celulares.

“Estamos felices de nuevo cantando en un escenario juntos, de nuevo aquí sudando juntos… Porque nada nos detiene cuando se trata de hacer música, para hacer contacto”, decía una y otra vez Alfonso que no podía creer que estaba dando un concierto presencial. Y con gran energía deleitaron a todos con sus éxitos más esperados de la noche como, “Manto estelar“, “¿En qué momento?”, “Déjame entrar“, “No dices más” y “Ni tú ni nadie.” “Muchísimas gracias a todos, buenas noches“, dijo el vocalista antes del encore, en donde cantaron “Summer drive”, “Morir tres veces” y “No puedo estar sin ti.”

“Muchas gracias a todos ustedes que nos han acompañado en esta carretera haciendo contacto, tanto en las buenas como en las malas… Muchas gracias buenas noches, síganse cuidando”, fueron las últimas del vocalista antes de abandonar el escenario.

La emoción de los músicos era tan grande que, por un momento detuvieron el concierto y ofrecieron un discurso conmovedor de agradecimiento a todas las personas que estaban ahí y a los que los estaban siguiendo por “streaming”.

Por momento la carga de adrenalina de los fanáticos hacía que se escuchara el sonido de los cláxones por doquier, que emitían los 235 coches que entraron al lugar, lo que llenaba de emoción al cantante y lo hacía brincar de un lado a otro.