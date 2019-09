Moldeen a México pide Bono a jóvenes becarios

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— “Ustedes pueden moldear y hacer un mundo mejor”, dijo Bono, vocalista de U2, a los becarios de Fundación Telmex Telcel.

“Está bien que te sientas enojado cuando ves cosas que no deben de ser. Pero las cosas no deben ser así, tú puedes moldearlas, puedes crearlas, el mundo es más moldeable a tu favor. Las cosas no deben seguir como son, ustedes pueden moldearlo si así lo desean”, aconsejó.