Mon Laferte anuncia su embarazo: ''Vamos a ser dos'' (vídeo)

CIUDAD DE MÉXICO.- Mon Laferte está embarazada. Así lo confirmó a través de un vídeo en vivo para sus fanáticos, a los que confesó que estuvo intentando embarazarse por un año.

"Estoy embarazada, no debería decirlo todavía porque aún no tengo los tres meses" , reconoció la intérprete, que a sus 38 años ha elegido emprender esta experiencia.

"Es un deseo que me vino a los 30 y tantos, porque antes no quería tener hijos y ha sido un año muy duro, de muchas formas, de cambio de peso y de humor y ha sido difícil. En medio de la pandemia, tuve una separación con mi oficina que también fue complejo, no voy a entrar en detalles, pero salí muy perjudicada y ha sido una mierda este año tratando de sacar una carrera adelante, de hacer música, de ser creativa, de estar ahí cuando estoy en otra".