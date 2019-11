LAS VEGAS.— La cantante chilena Mon Laferte denunció , apareciendo con los pechos al descubierto en la alfombra roja de los Latin Grammy en Las Vegas (EE.UU.), que en su país “torturan, violan y matan”.

La artista se presentó ante los fotógrafos de los medios de comunicación con su torso denudo y este mensaje pintado en su cuerpo: “En Chile torturan, violan y matan”.

Laferte usaba además un pañuelo verde en el cuello, que es un símbolo de la lucha feminista en su país.

Esta cantante ha mostrado en numerosas ocasiones su apoyo a las multitudinarias manifestaciones que en las últimas semanas se han dado en Chile en contra del modelo neoliberal y la desigualdad.

Antes de presentarse hoy en la alfombra roja, Laferte ganó en la pregala de los Latin Grammy la distinción al Mejor álbum de música alternativa por “Norma” y aprovechó su discurso sobre el escenario para pedir justicia para Chile y reivindicar la lucha de los jóvenes en este país.

“Chile, me dueles por dentro, me sangras por cada vena, me pesa cada cadena, que te aprisiona hasta el centro. Chile afuera, Chile adentro. Chile al son de la injusticia, la bota de la milicia, la bala del que no escucha. No detendrán nuestra lucha, hasta que se haga justicia”, recitó.