Mon Laferte no tiene miedo de perder seguidores

Apuesta todo a los boleros

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex).— Mon Laferte nació y creció entre los boleros, y por el amor que tiene por la música de antaño la escogió como su género principal, sin tener miedo de que su popularidad se pierda por hacer lo mismo.

“Crecí con mi abuela y ella era cantante de boleros, despertaba y cantaba con ella hasta las tres de la madrugada. Me llevaba a los salones de baile, y creo que por eso lo mejor que me sale es el bolero y el blues”, comentó la cantante en conferencia.

La intérprete de éxitos como “El beso”, “Amárrame”, “Caderas blancas”, entre otros, no tiene miedo de ser encasillada en un solo género, ya que le funciona.

Aun cuando interpreta música clásica, siempre renueva su sonido.

“Me gusta la música de antaño, pero me divierte toda en sentido general, no tengo miedo de perder mi popularidad o fans por hacer lo mismo, ahora me funciona esta música latina, pero con cada disco tengo algo renovado aunque dentro de lo clásico”, aseguró.

Mon Laferte ha tenido en mente hacer proyectos alternos de música tradicional chilena y mexicana “una mezcla, con mariachi no sé, no soy purista, ni nacionalista, así que me gustan las mezclas”.

La chilena se encuentra de gira con la promoción de su álbum más reciente “Norma”, con el que dará conciertos más enfocados en la música.

“Mi disco fue grabado en vivo, en una sola toma, así que no habrá mucho show, me concentraré más en la música”, indicó.

Explicó que la decisión de grabarlo en una sola toma fue para demostrar que se puede hacer un disco sin filtros.

“El álbum cuenta una historia, una relación de pareja de cómo se conocen y terminan, y por eso tenía que grabarse así en una sola toma, y yo quería que sonara antiguo. Además, porque es bonito dar el mensaje de que se puede hacer un álbum sin filtros”.

Mon Laferte adelantó que para las presentaciones que tendrá en el Auditorio Nacional el 14 y 15 de mayo habrá muchas sorpresas y para ello ensaya mucho todos los días.

“Habrá sorpresas, no les puedo adelantar mucho, pero el Auditorio es uno de mis lugares favoritos, amo este sitio porque estoy pisando el mismo escenario que los artistas que tanto amo, por eso siempre doy lo mejor de mí”, expresó.

Emocionada

En la conferencia la artista recibió un Disco de Oro en por el éxito que ha tenido su álbum “Norma”.

La artista dijo: “Muchas gracias, estoy muy emocionada, creo voy a llorar”.