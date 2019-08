Mónica Lewinsky lleva a la TV su amorío con Bill Clinton

CIUDAD DE MÉXICO.- Mónica Lewinsky lleva a la televisión su polémico amorío con Bill Clinton, a través de la nueva temporada de la serie “American Crime Story”, de la cual es productora.

En el elenco están confirmados Sarah Paulson como la secretaria Linda Tripp; Annaleigh Ashford como Paula Jones, exempleada que acusó a Clinton de acoso sexual; y Beanie Feldstein en el papel de Mónica Lewinsky.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Mónica Lewinksy es productora de la producción de la serie, acompañada de Ryan Murphy, Nina Jacobson, Brad Simpson, Larry Karaszewsky, Scott Alexander, Alexis Martin Woodall y Sarah Burgess.

La serie está basada en un libro

Esta última se encargó de realizar el guión, basado en el libro “Una conspiración vasta: La historia real del escándalo sexual que casi derroca un presidente”, del escritor Jeffrey Toobin.

La cadena FX confirmó que la tercera temporada de la serie lleva por nombre “Impeachment: American Crime Story”, en el marco del encuentro que organiza la Asociación de Críticos de Televisión en Estados Unidos, con el fin de presentar las principales propuestas de las empresas televisivas.

En escándalos sexuales

John Landgaf, CEO de FX explicó que:“Impeachment: American Crime Story explora las dimensiones ignoradas de las mujeres que se vieron implicadas en el escándalo además de la guerra política que desprendió una sombra larga sobre la presidencia de Clinton”.

“American Crime Story” contó en su primera temporada el caso del exjugador de futbol americano O.J. Simpson, en The People v. O.J. Simpson, mientras que en la segunda relató el asesinato del diseñador italiano Gianni Versace en The Assassination Of Gianni Versace.

El estreno de esta tercera entrega se prevé para septiembre de 2020 por lo que el rodaje comenzará en febrero del siguiente año.