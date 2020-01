Montserrat Oliver no reveló sus preferencias por miedo

CIUDAD DE MÉXICO.- Montserrat Oliver admitió que le dio miedo revelarse homosexual, pues no quería desilusionar ni afectar a sus seres queridos, como tampoco quedarse sin empleo.

“Da miedo desilusionar a la gente que quieres y no entiendo por qué desilusionar, pues lo normal para todo el mundo es ser heterosexual. Pero como he dicho siempre, a mí no me gusta etiquetarme ni etiquetar a los demás”, dijo a través de un vídeo.

La también modelo recordó que hace varios años, cuando vivía en pareja con Yolanda Andrade, su mamá fue a verla y le dijo: “Tú, que eres mi hija tan perfecta, tan linda”.

“Le dije: ‘Ay, mamá no soy tan perfecta como crees’. Pensé que no le haría mucha gracia, pero me respondió: ‘Yo sé lo que tienes y aún así, te adoro y eres perfecta para mí’. Casi lloro, me llenó el alma”.

La conductora de "Mojoe" consideró que las mamás siempre saben de sus hijos, pero en ocasiones “se hacen las tontas o no lo dicen”. Incluso, criticó que algunas intenten cambiarlos “cuando eso no es posible. Más bien, hay que apoyarlos y respetarlos”.

Montserrat Oliver, quien desde hace cinco años mantiene una relación con la modelo rusa Yaya Kosikova, explicó que no lo confesó públicamente para proteger a sus sobrinos, los hijos de su hermana. Quería evitarles la presión social y que fueran víctimas de bullying.

“Tampoco lo hice porque vivo en un país donde existe la doble moral. Dicen que sí aceptan esto y lo otro, pero a la mera hora, no te contratan. Tenía miedo porque vivo del medio desde hace muchos años y no quería que las marcas no se quisieran identificar conmigo”.

Recordó que su expareja, cuyo nombre no mencionó, era gay y dejó de serlo. “Y todo el mundo la aceptó, porque todo estaba perfecto y no hay ningún problema. Es más fácil regresar a ser heterosexual a ser gay, y si yo estaba viviendo esta realidad y tengo a una mujer como pareja, pensé en por qué no hacerlo público, voy a salir del closet”.

