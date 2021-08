Montserrat Oliver tuvo Covid: fue "como una mala gripe" (vídeo)

Montserrat Oliver es una más de la lista de famosos que se contagiaron de Covid-19.

La conductora reveló que sí tuvo algunos síntomas, pero que logró enfrentar la enfermedad gracias al tratamiento que le dieron sus médicos y el apoyo de su esposa Yaya Kosikova.

El contagio por coronavirus lo dio a conocer en el programa Sale el Sol, donde compartió algunos detalles de la enfermedad que la llevó a aislarse por algunas semanas.

¡Tuvo #COVID19! Montserrat Oliver confiesa que dio positivo al virus, revela cómo le fue y nos cuenta si tiene secuelas.#PájarosEnElAlambre🐦 en #SaleElSol🌞: https://t.co/cAaQ286NYR pic.twitter.com/VQVY5PxHFE — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) August 27, 2021

Montserrat Oliver en guerra contra el "bicho"

“Me dio Covid-19, acabo de salir hace poquito, gracias a Dios no me fue tan mal".

"Yo digo a la gente que está pasando por lo mismo, yo creo que a muchos o a todos nos va a acabar dando, nada más hay que tener la mente positiva y no atemorizarte”, se sinceró sobre la enfermedad.

“Obviamente hay un bicho que nos está dando a todos y pues ni modo, estamos en guerra contra el bicho”, comentó sobre su opinión de esta enfermedad.

Con síntomas leves Montserrat Oliver

“Descansé, tomé mucha vitamina C, Zinc, vitamina B, varias cositas, el paracetamol para sentirme mejor, gracias a Dios no tuve fiebre, como una gripa, una mala gripa, cansancio, cuerpo cortado, dolor muscular, pero me fue bien”, afirmó la conductora de Montse & Joe.

Ya recuperada de coronavirus, la modelo adelantó que ya planea un festejo por el cumpleaños Yaya Kosikova y contó cómo han logrado sostener su relación en medio de la pandemia.

Montserrat Oliver padeció problemas de salud

Montserrat nacida en Monterrey ya había hablado de algunos problemas en salud, reprodujo infobae.com.

Fue a comienzos de 2020 cuando temió padecer Covid-19 porque presentó varios síntomas respiratorios, pero después de varios análisis detectaron que su organimo tenía una bacteria.

"Yo creo que a muchos o a todos nos va a acabar dando": La conductora confirmó que padeció #COVID19 y alertó sobre los posibles nuevos contagios 🥺 https://t.co/UUq4XmM1oF — Quién (@Quien) August 26, 2021

Una gripe fuerte afectó a la conductora

“El 3 de enero me enfermé de una gripa muy fuerte, me dio mucha calentura, tos seca, todas esas cosas y nadie sabía qué era, no sabíamos ni del coronavirus, igual ni era, igual y sí fue, y ni cuenta me di... ”.

“Me duró todo el tiempo... se me quitaba cuatro días y me volvía a sentir mal, se me quitaba y regresé a sentirme congestionada, con dolor de cabeza, escalofríos y ‘dije ya estoy harta de esto, hágame análisis’ y resulta que tengo una bacteria”, apuntó Montserrat Oliver.