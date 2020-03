Moon Ji Yoon fallece a los 36 años, fue al hospital por un dolor de garganta

El actor surcoreano Moon Ji Yoon falleció el pasado miércoles 18 de marzo, víctima de una septicemia aguda (envenenamiento en la sangre); luego de un breve padecimiento que se le manifestó con un dolor de garganta. Tenía 36 años.

De acuerdo con un comunicado emitido por su agencia de representación Family Ent, el actor era considerado una persona sana y dedicada a la actuación; por lo que su fallecimiento tomó por sorpresa a su familia y equipo de trabajo.

Moon se presentó al hospital por un dolor de garganta severo, pero su condición empeoró y fue llevado a terapia intensiva, donde perdió la consciencia y no se recuperó.

Aclaran que el actor no tenía Covid-19

La agencia aclaró que el actor no fue diagnosticado con Covid-19 y aunque todavía no se establece una causa de muerte, la parte médica informó que el envenenamiento en la sangre se debió a la enfermedad que no se pudo diagnosticar a tiempo.

Pese a no tener en claro cuál fue la enfermedad padecida por el actor, la familia Moon decidió realizar un funeral íntimo al que asistieron algunos amigos y equipo de trabajo.

Algunos actores incluso compartieron con sus seguidores sus pensamientos sobre la repentina muerte de su compañero de reparto, a quien se le recordará por dramas como “Romance", “May Quen”, “Cheese in the Trap”, así como las películas “Red Eye”, “Spin Kick” y “Mr. Wacky”.- Con información de Soompi en Español y Telehit.

