Mostrar la belleza del país, objetivo de Aarón Díaz

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El ser considerado como un youtuber debido a su incursión a esta plataforma, no es algo que le moleste a Aarón Díaz, para él lo más importante es ser considerado un artista.

“Soy artista porque me expreso a través del arte, del cine, de la televisión, de la música, de la escultura, de la pintura, de la dirección; soy muy inquieto, no puedo hacer una sola cosa, que me consideren youtuber o no me da igual, lo importante para mí es poder tener una plataforma donde pueda mostrar todas estas cosas de nuestro país, si eso significa ser un youtuber, bienvenido”, declaró Díaz.

Quien en 2010 protagonizó la telenovela “Teresa”, lleva casi una década viviendo fuera de México, pero asegura que sintió la necesidad de reconectar con sus raíces y mostrar las bondades de la tierra que lo vio nacer, cuando se dio cuenta de la percepción que el mundo tiene del país debido a las noticias que se dan a conocer a nivel internacional.

“Muchas veces el contenido que sacamos es contraproducente como imagen, pero no todo es así, las noticias son un porcentaje muy pequeño de lo que sucede en un país, entonces yo quiero mostrar cosas maravillosas de lo que tenemos, para sentirnos nuevamente orgullosos de dónde somos, de dónde venimos, para mostrarle al exterior que tenemos mucho que ofrecer”.

Así nació su proyecto “Reconexión México”, un canal en YouTube en el cual Aarón y algún invitado especial, visitan diversos estados de México para enseñarle a la gente lo que puede encontrar a su alrededor, aún en medio de una pandemia como la que se vive desde hace casi un año, en casi toda la Tierra.

“Entiendo el mensaje de quedarse en casa, pero no nos vamos a quedar allí toda la vida, hay que saber también que esta nueva normalidad es algo que va a estar con nosotros. El único propósito es mostrar lo maravilloso que es México”.

Pero para poder llevar a cabo este proyecto, el actor tuvo que lograr alianzas no sólo con la iniciativa privada, sino también con los gobiernos, al menos de los lugares que ya visitó como Guanajuato, Coahuila, Chihuahua, Jalisco y Nayarit.

“Esto no significa que yo sea youtuber ahora, YouTube es una plataforma que está al alcance de la mayor parte del mundo y es gratuita, por eso decidimos que era la perfecta para promocionar en primera instancia nuestro contenido; la gente podrá ver un capítulo nuevo todos los jueves y domingos, en este momento hay disponibles 20 episodios”.

Entre las mejores experiencias que ha tenido con este proyecto, es descubrir la generosidad de la gente que vive en las zonas rurales, además de lo conectadas que están con el planeta, pero sobre todo sentirse más cercano e identificado con lo que México es y lo muestra en cada capítulo.