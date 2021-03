"Movimiento hipócrita": YosStop contra colectivos feministas

La youtuber compartió un largo vídeo en el que arremetió contra los colectivos feministas, que están "atascados de mujeres incongruentes".

MÉXICO.— Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop decidió dar la cara tras la denunciada por el delito de pornografía infantil que la joven Ainara Suárez interpuso en su contra.

A través de un vídeo en su canal de YouTube, Yoss Hoffman explicó lo que dijo sobre el caso de Ainara en el vídeo títulado “Patética Generación”; fue así como la influencer señaló que su canal es un espacio sobre la crítica social.

Además de detallar que ella se centró en la pelea que Ainara protagonizó y no en la violación que sufrió por parte de varios jóvenes. Yoss también aseguró que no es la misma mujer que fue hace uno, tres o 10 años.

"Uno va evolucionando y mi contenido ha ido evolucionando junto conmigo [...] Hay cosas que sigo pensando pero ya no lo diría así, lo diría diferente [...]”, expresó la youtuber.

Sin embargo, en su vídeo también habló sobre los colectivos feministas que quieren dañar su imagen.

“Solo buscan publicidad”

YosStop arremetió contra los colectivos feministas que están apoyando a Ainara, pues aseguró que “sólo buscan publicidad, dañar su imagen”.

“Sólo buscan publicidad, evidentemente, además de dañarme mediáticamente, de dañar mi imagen [...] ¿con el propósito de qué? Está clara la cizaña y bajas intenciones que esto conlleva. Una denuncia mal escrita, sin pies ni cabeza”, indicó YosStop.

Pero la también modelo indicó que esos colectivos están llenos de mujeres incongruentes, que hacen un mal uso de su imagen para impulsar una causa y no exponen a los agresores sexuales, quienes supuestamente le hicieron tanto daño a la denunciante.

“¿Movimiento noble? Movimiento hipócrita, atascado de mujeres incongruentes. ¿Con qué cara representan a las mujeres utilizando mi cara como su panfleto de una violación? Y qué casualidad que lo hicieron días antes del día de la mujer”, expresó la youtuber.

“Y me pregunto, ¿y la cara de los agresores? ¿Dónde están los que le hicieron tanto daño a esta persona? ¿Dónde están los que grabaron su video y lo hicieron virtual? ¿Dónde están? Quien sabe, eso no importa. Lo que importa es esta, esta figura pública para darle la atención. A ellos no los comparten. Los agresores no son importantes, al menos no para ellas. Porque la importancia me la están dando a mí”, detalló con molestia Yoss.

Confía en la justicia

De acuerdo con lo retomado por Grupo Fórmula, Yoss Hoffman pidió no perder de vista lo realmente importante en este caso; “¿por qué todos hablan de mí en lugar de ellos?”.

Por lo que resaltó que la denunciante en lugar de centrarse en ella, debería enfocarse en hacer justicia y asegurarse de que sus agresores paguen por lo que hicieron.

La youtuber finalizó su vídeo comentó que confía en las autoridades.

“Yo confío en que las autoridades se van dar cuenta de lo absurda que es esta situación en la que me embarraron [...]”, finalizó Yoseline.

También podría interesarte: "Un delito que jamás cometí": Yosstop se defiende de acusaciones