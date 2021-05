Muere a causa del Covid Osvaldo Trejo, reconocido actor de doblaje

A partir de 2020 estamos en un luto eterno.

Ahora, se acaba de informar que el actor doblaje mexicano Osvaldo Trejo murió hoy jueves 6 de mayo a los 32 años.

Lamentamos informar el fallecimiento del actor de doblaje Osvaldo Trejo a los 32 años de edad, a causa de COVID-19.



El ha interpretado a Ryomen Sukuna en Jujutsu Kaisen y Genya Shinazugawa en Kimetsu no Yaiba, entre muchos otros personajes.



Nuestras condolencias

Muy reconocido

Trejo fue un prominente actor de doblaje que dio vida a algunos personajes de anime, incluyendo a Ryomen Sukuna, en Jujutsu Kaisen, y Genya Shinazugawa, en la serie de Kimetsu no Yaiba.

Osvaldo Trejo fue internado por Covid-19 en el Hospital Militar Chivatito el pasado 18 de abril, y hoy, a través de redes sociales, se acaba de confirmar su fallecimiento, según replicó el portal codigoespagueti.com.

Semblanza

Osvaldo nació el 1 de noviembre de 1988 en la Ciudad de México.

Fue durante su paso en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) Zacatenco en donde Trejo conoció su amor por la actuación.

Lamentamos informar la muerte de Osvaldo Trejo, actor de voz mexicano de Director Ton en Aggretsuko, Ryomen Sukuna en Jujutsu Kaisen, Genya Shinazugawa Kimetsu no Yaiba y Akainu en One Piece Gold: La película.



Tenía 32 años y su muerte se debió a complicaciones del Covid 19.

Premios

Ahí se integró al grupo de teatro Thespis en el año 2010, y desde entonces participó en distintos montajes como Sueño de una noche de verano, de William Shakespeare, con la cual obtuvo el primer lugar del Concurso y Muestra de Teatro del Instituto Politécnico Nacional.

¡Muchas gracias! Me la estoy pasando muy bien estudiando y grabando a mi personaje. Espero que tú también lo disfrutes en los siguientes capítulos. 😃 pic.twitter.com/lJwEMSykOY — Osvi-wan (@Osvi_wan) November 26, 2020

Voz autorizada

Además de su amor por el teatro, Osvaldo se convirtió en un prominente actor de doblaje, tantos en series de televisión como Doom Patrol, Sex Education, Stranger Things y The Mandalorian; y en algunas películas como The two popes.

Pero su voz también apareció en una tonelada de series de anime. Fue Otta Magetta en Dragon Ball Super, el Mariscal Rask en Pacific Rim: The Black, Soundblaster en la trilogía de Transformers: War for Cybertron, además del Director Ton en Aggretsuko, Tupp, el padre de Sophocles en Pokémon Sun & Moon y Rey Fritz en Attack on Titan.

Grande entre los grandes

En el mundo de los videojuegos Osvaldo también prestó su voz para Daniel en Detroit Become Human, Segador en God of War y Capitán Opara en Overwatch.

Pero Osvaldo también fue el sustituto definitivo del legendario Mario Castañeda.

Osvaldo Trejo Rodríguez era un grande entre los grandes.