Muere actor que personificó al villano Joe en Mad Max

El actor Hugh Keays-Byrne falleció a los 73 años de edad.

El australiano fue el antagonista principal de la más reciente producción dirigida por George Miller, encarnando al mal de los hombres que destruyó al mundo, sino que también fue el principal rival de Max en la película original que Mel Gibson interpretó en 1979.

En aquella primera película de la saga interpretó al malvado Toecutter.

Nació en India británica y posteriormente Hugh se trasladó a Australia cuando tenía poco más de 20 años, estableciéndose como una reconocida figura del cine y la televisión en ese país.

Además de su participación en las clásicas películas post-apocalípticas, también estuvo en la serie Farscape.

Otro de sus roles involucró al drama independiente Sleeping Beauty.

La noticia sobre su fallecimiento fue dada por el cineasta Ted Geoghegan, a través de sus redes sociales.

Hugh Keays-Byrne, an unsung hero of Aussie cinema, has passed away at age 73. I'm continually floored that he played Toecutter, the central antagonist of 1979's MAD MAX *and* Immortan Joe, the central antagonist 2015's MAD MAX: FURY ROAD. Thanks for all the entertainment, sir. pic.twitter.com/55W99w3wzq