Muere Alfredo Palacios, el icónico "estilista de las estrellas"

Alfredo Palacios, el comunicador y gurú de la belleza, murió a los 72 años, informó Radio Fórmula este domingo.

Palacios, conocido como “El estilista de las estrellas”, también era el conductor del programa “Salud y Belleza” de Radio Fórmula, el cual tiene 30 años al aire.

En enero pasado el presentador fue internado por problemas de salud y todavía se desconocen las causas del deceso.

Alfredo Palacios se dio a conocer en el mundo del espectáculo por su trabajo como maquillador de las celebridades más importantes del país.

Amplio sector del ambiente artístico nacional ha estado pendiente del famoso estilista, quien es querido y apreciado por su trayectoria y carácter.

A lo largo de más de 30 años de trabajo, sus manos han participado en el éxito de estrellas como Verónica Castro, Lucía Méndez y María Félix. Pero la relación con ellas ha trascendido lo laboral para formar vínculo de amistad.

