Muere Carl Reiner, legendario cómico estadounidense

LOS ÁNGELES.— Carl Reiner, el legendario cómico estadounidense que creó series como "The Dick Van Dyke Show" (1961-1966), murió a los 98 años en su casa de Beverly Hills (Los Ángeles, EE.UU.).

Su asistenta Judy Nagy confirmó a medios estadounidenses que Reiner falleció por causas naturales.

Compañero inseparable de otro histórico de la comedia como Mel Brooks, Reiner era también el padre del director y actor Rob Reiner, quien publicó hoy un emotivo adiós en Twitter.

"Anoche falleció mi padre. Mientras escribo esto me duele el corazón. Era la luz que me guiaba", dijo el realizador de películas como "The Princess Bride" (1987) o "When Harry Met Sally…" (1988).

