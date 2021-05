Muere Charles Grodin, protagonista de las películas de "Beethoven"

LOS ÁNGELES.— Charles Grodin murió a los 86 años de edad en su casa de Connecticut (EE.UU.), el actor se destacó en comedias como "The Heartbreak Kid" y las primeras entregas de la saga sobre el perro "Beethoven".

Su familia confirmó el fallecimiento a los medios de comunicación, que recordaron que el intérprete no solo trabajó en la gran pantalla, sino también en espectáculos de Broadway como "Same Time, Next Year", además de colaborar en programas de radio y televisión.

Grodin se labró un espacio en Hollywood gracias sus papeles de padre de familia urbanita y frustrado, como el que marcó su primer gran éxito de taquilla en 1972, "The Heartbreak Kid", con el que fue nominado al Globo de Oro al mejor actor de comedia.

So said to hear. One of the funniest people I ever met: Charles Grodin, Star of ‘Beethoven’ and ‘Heartbreak Kid,’ Dies at 86 - https://t.co/OwDYFLIgae