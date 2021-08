Ed Asner conocido por darle su voz a Carl Fredricksen en la película animada de "Up" de Disney Pixar, falleció a los 91 años.

Según informaron familiares del actor histrión, Asner perdió la vida en su casa de California y aunque no revelaron las causas del deceso, afirmaron que se fue tranquilo y en paz.

We are sorry to say that our beloved patriarch passed away this morning peacefully. Words cannot express the sadness we feel. With a kiss on your head- Goodnight dad. We love you.