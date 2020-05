Muere el actor de K-drama Park Ji Hoon

El actor surcoreano Park Ji Hoon falleció este pasado 11 de mayo a los 31 años de edad

MÉXICO.— Tras padecer cáncer de estómago durante un año, el actor surcoreano Park Ji Hoon falleció el pasado 11 de mayo a los 31 años de edad, esta triste noticia ha provocado el luto en el K-drama.

A través de la cuenta de Instagram del actor, la familia de Park confirmó el deceso. El anuncio fue acompañado de una imagen en la que también agradecían por las muestra de consuelo que enviaban.

"Estamos publicando este mensaje en caso de que haya alguien a quien no hayamos contactado por error. Agradecemos profundamente a todos los que enviaron su cálido consuelo y aliento, incluso durante el brote continuo de COVID-19. Gracias a ti, no estábamos solos cuando enviamos a mi hermano menor al cielo. Su apoyo fue una gran fuente de fortaleza no solo para mí, sino para toda nuestra familia. Nunca lo olvidaremos".