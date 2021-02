Muere el actor protagonista del filme "La novicia rebelde"

El versátil actor canadiense, Christopher Plummer, murió hoy viernes 5 de febrero a los 91 años de edad.

La noticia fue confirmada por su esposa, Elaine Taylor, quien detalló que el ganador de un premio Oscar por la película Beginners, falleció en su casa de Connecticut, Estados Unidos.

Dolor por la pérdida

Tras conocer la noticia, su amigo y representante durante 46 años, Lou Pitt, expresó su dolor por la pérdida y lo describió como “un hombre extraordinario que amaba y respetaba profundamente su profesión con excelentes modales a la antigua, un humor autocrítico y la música de las palabras. Era un tesoro nacional que disfrutaba profundamente de sus raíces canadienses”.

Oscar a los 82 años

Aunque siempre fue reconocido por la audiencia, fue en 2012 en que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas le entregó el premio Oscar en la categoría de mejor actor de reparto a los 82 años.

Así se convirtió en el hombre más veterano en obtener la preciada estatuilla.

Lamentamos el fallecimiento del actor Christopher Plummer, quien participó en películas clásicas como: The Sound of Music y Beginners.



De acuerdo con Variety, el actor murió a los 91 años en su casa, rodeado de su esposa, familiares y amigos. ✨#QEPD pic.twitter.com/xt1lylihoV — A Que No Sabías (@aqueno_sabias_) February 5, 2021

Años más tarde, volvió a ser postulado por el filme All the Money in the World, dirigido por Ridley Scott.

Pésames

Por medio de su cuenta de Twitter, la Academia dedicó algunas palabras a Plummer y destacó que “cautivó al público de varias generaciones en papeles memorables (...) Trabajó de manera constante durante más de 60 años. Se le extrañará”.

No puedo pensar en "The Sound Of Music" sin pensar en esta canción. Y no puedo pensar en esta canción sin pensar en el gran Christopher Plummer, quien interpretó al Capitán Von Trapp en la película (y cantaba la canción) Hoy falleció a los 91 años. Buen viaje, genio. pic.twitter.com/Mk1Jba9JN2 — Mauricio Martínez (@martinezmau) February 5, 2021

Premios

Otros reconocimientos que obtuvo a lo largo de su carrera incluyen dos premios Emmy, dos Tony, un Globo de Oro, así como un premio del SAG (Screen Actors Guild) y un premio BAFTA (British Academy Film Awards).

Semblanza

Nació en Toronto, Canadá en diciembre de 1929, donde se crió y creció.

En 1956 alcanzó su primer estelar en teatro, cuando interpretó a Hal en Henry V durante el festival Stratford de ese año.

A la par de su carrera en el cine, continuó actuando en teatro e incluso consiguió trabajos en la Royal Shakespeare Company, en el Reino Unido.

En el cine

Plummer inició su trayectoria en el cine 1958, gracias al drama Stage Truck, en donde interpretaba a un escritor enamorado de Susan Strasberg.

Sin embargo, uno de sus papeles más importantes fue el del Capitán John Von Trapp en el clásico de 1965 The Sound of Music (La novicia rebelde en Latinoamérica), dirigido por Robert Wise.

Con información de redes sociales e infobae.com