Muere el rapero Fred The Godson por el Covid-19

El rapero neoyorquino Fred The Godson falleció el jueves 23 pasado a los 35 años por complicaciones de Covid-19, después de permanecer varias semanas en el hospital, según confirmaron amigos del artista en las redes sociales.

El músico, que nació en El Bronx y cuyo nombre real es Fredrick Thomas, fue hospitalizado a principios de abril, y el miércoles 22 pasado permanecía en la unidad de cuidados intensivos después de un importante pico de fiebre, aseguró a los medios uno de sus representantes.

Thomas, que padecía de asma, registró 24 horas antes de su fallecimiento mejoras tanto en sus constantes vitales como en el estado de su corazón, aunque su función renal se había visto seriamente impactada por las complicaciones del Covid-19.

I’m in here with this Covid-19 shit! Please keep me in y’all prayers!!! #GodIsGreat pic.twitter.com/e6xRM3OSWb