Muere ganadora del Óscar y el Emmy

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— La actriz ganadora del Óscar y Emmy Cloris Leachman falleció por causas naturales.

Además de interpretar a Phyllis Lindstrom en “The Mary Tyler Moore Show” en la década de los 70, uno de los personajes que más le ganaron el cariño y odio del público a Cloris fue como la abuela de Malcolm en la serie “Malcolm el de en medio”.

La actriz falleció a los 94 años de edad en Encinitas, California.

“Ha sido un privilegio trabajar con Cloris Leachman, una de las actrices más audaces de su tiempo”, señaló la que fuera su manager Juliet Green, de acuerdo con información de “Variety”.

“No había nadie como Cloris. Con una simple mirada tenía la habilidad de romper tu corazón o hacerte reír hasta que las lágrimas corrieran por tu rostro. Nunca sabía lo que Cloris iba a decir o hacer y esa impredecible cualidad era parte de su magia”, agregó.

Fue por “La última película (The Last Picture Show), de 1971, que la estadounidense se llevó el Óscar como Mejor Actriz de Reparto mientras que series como “A Brand New Life”, “The Mary Tyler Moore Show” y el musical “Cher” le dieron el Emmy.

Cloris fue madre de cinco hijos y además del cine y la televisión tuvo papeles en Broadway, así como trabajo de voz en cintas animadas.

De acuerdo con “Variety” suma ocho premios Emmy en horario estelar, tanto en drama como en comedia, y un Emmy diurno.

Como la amargada abuela Ida, entre los capítulos más recordados está en el que Francis pasa la Navidad con ella y descubre que lleva años almacenando juguetes sin entregarlos.

Las redes sociales se llenaron de reacciones de los colegas que la admiraron.