Muere genio de la música

El polémico Phil Spector cumplía larga condena

MADRID (EFE).— Phil Spector fue uno de los productores más geniales de la música pero acabó devorado por su mitad oscura, la del hombre agresivo y violento.

En prisión en 2009 por el asesinato de la actriz Lana Clarkson, el creador del célebre “muro de sonido” solo salió para ser hospitalizado, primero por el Covid-19 y luego por problemas respiratorios, antes de morir a los 81 años.

Spector consiguió dar relevancia a la figura del productor discográfico gracias al sello personal que imprimió a sus creaciones en el estudio de grabación durante los años sesenta, “pequeñas sinfonías para jóvenes” construidas sobre monumentales arreglos orquestales que llevaron a la música pop a cimas desconocidas hasta entonces.

Nacido en el barrio neoyorquino del Bronx en una familia judía, Spector saltó a la fama en 1961 al frente de un trío vocal llamado los Teddy Bears, con los que llegó al número uno con “To Know him is to Love Him (Conocerle es amarle)”.

Su primer éxito tenía la apariencia de una canción romántica de la época, pero su título era el epitafio de la tumba del padre de Spector, un personaje fundamental en su vida y al que el productor dedicó la retrospectiva de su obra de 1991 y titulada “Back to Mono”.

Cuando los Teddy Bears se disolvieron Spector ya tenía decidido el paso siguiente: fundar un sello propio —Philles Records— para distribuir el sonido que tenía en su cabeza y que quería plasmar en el estudio de grabación.

Con solo 23 años ya era un magnate de la industria que encadenaba éxitos oculto baja sus gafas negras y un comportamiento excéntrico. Spector se alejó paulatinamente de los estudios de grabación, al tiempo que crecía su reputación de hombre desequilibrado, lo que no impidió el reconocimiento de su obra musical.