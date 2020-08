Muere guitarrista de Red Hot Chili Peppers a los 64 añps

WASHINGTON.- Jack Sherman, guitarrista del primer disco de la banda de rock californiana de rock Red Hot Chili Peppers, falleció a los 64 años de edad, según confirmó el grupo en su cuenta de Twitter. No se ha precisado la causa de su muerte.

We of the RHCP family would like to wish Jack Sherman smooth sailing into the worlds beyond, for he has passed. Jack played on our debut album as well as our first tour of the USA. pic.twitter.com/2vpZ3wrYRN