Tragedia en "Escuela de Rock": Muere Kevin Clark en un accidente

CIUDAD DE MÉXICO.- Kevin Clark, actor de la cinta "Escuela de rock" ("School of rock") falleció este miércoles víctima de un accidente automovilístico.

Kevin de 32 años, fue quien interpretó Freddy, el niño baterista de la historia protagonizada por Jack Black en 2004 y fue esta estrella quien compartió la noticia de su muerte a través de su Instagram oficial.

"Noticias devastadoras, Kevin se ha ido, muy pronto. Hermosa alma, muchos grandes recuerdos, con el corazón roto", escribió Black. "Le envío amor a su familia y a toda la comunidad de" School of rock".

Kevin Clark, who played drummer Freddy Jones in the 2003 comedy “School of Rock,” has died. He was 32. 🙏 https://t.co/mnsb1Vqt7k

De acuerdo con TMZ, Clark murió después de que un automovilista lo golpeó mientras andaba en bicicleta en Chicago. Según el portal, la policía señaló que una mujer de 20 años manejaba el auto que golpeó a Kevin pero no fue arrestada, sólo fue citada.

Kevin Clark, known for playing drummer Freddy Jones in School of Rock, was killed in a bicycle accident in Chicago. He was 32. pic.twitter.com/a52fVadDm9