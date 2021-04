Muere la madre de los actores Mark y Donnie Wahlberg

Alma Wahlberg, mamá de Mark y Donnie Wahlberg, murió a los 78 años.

La noticia la confirmaron los actores por medio de sus respectivas redes sociales, donde dedicaron sentidos mensajes de despedida para su madre.

Mark Wahlberg, actor reconocido por protagonizar “Los infiltrados”, “Transformers: la era de la extinción” o “Ted”, compartió en su perfil de Instagram una fotografía de su madre y en la leyenda escribió el siguiente: “Mi ángel. Descanse en paz”.

El actor publicó la foto de su madre a modo de homenaje, tal y cómo lo hicieron varios actores en las redes sociales para honrar la vida de Alma Wahlberg, quien tuvo nueve hijos incluido el actor de 49 años, citó Vox Populi Noticias.

Mark and Donnie Wahlberg took to social media this weekend to share that their mom, Alma, has passed away at age 78. PHOTO: Shutterstock pic.twitter.com/nqkhm9oHu4

También, el hermano de Mark, Donnie, actor de Hollywood quien participó en producciones cinematográficas como “Saw II”, “Dead Silence” y “Saw IV”, compartió en redes sociales un vídeo en donde se ven varias imágenes de su madre con cada uno de sus hermanos.

Los problemas de salud de Alma Wahlberg se dieron a conocer por sus hijos el año pasado, cuando aseguraban que ella comenzaba a estar confundida y no recordaba muchas cosas.

...love this interview with your Mama 💙😇🙏 xo #RipAlma @DonnieWahlberg Alma Wahlberg on watching her son's rise to stardom in New Kids on the Block https://t.co/FPuct6HA6C via @TODAYshow