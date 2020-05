Muere Little Richard, pionero del rock and roll

Richard Penniman, más conocido como Little Richard, falleció hoy sábado a los 87 años.

El músico Kelvin Holly fue el encargado de dar la triste noticia en las redes sociales: “Descansa en paz, Richard. Mis pensamientos y oraciones están con todos mis compañeros de banda y fanáticos de todo el mundo. ¡Richard realmente era el rey!”.

The man hailed as the ‘Founding Father of Rock’, Little Richard has left us at at 87. #TuttiFrutti #GoodGollyMissMolly #LongTallSally pic.twitter.com/yqC0w3SCLa — Líam Rudden 🧢 (@LiamRudden) May 9, 2020

Poco después, la revista Rolling Stone publicó un artículo con el fallecimiento, explicando que, por ahora, la causa de la muerte era desconocido. Lo que es sabido es que el cantante había tenido problemas de salud durante varios años. Sufría de la cadera, aunque también pasó por un derrame cerebral y un ataque cardíaco.

figure>

Considerado como uno de los padres fundadores del rock and roll, el artista fue conocido por exitosos sencillos de la radio que surgieron en los años 50 como Tutti Frutti, Good Golly Miss Molly y Long Tall Sally.

Richard se adentró en el mundo de la música en los años 40, siendo todavía un adolescente. Sin embargo, su éxito no despegó hasta mediados de la siguiente década, cuando de la mano de Specialty Records lanzó una serie de singles de lo más salvajes y extravagantes que se habían escuchado hasta el momento, en plena era del rock and roll. Temas como Keep A-Knockin, Rip It Up o Lucille , además de los citados anteriormente, le convirtieron en una estrella en ambos lados del Atlántico.

Sus letras, algunas de ellas con un vocabulario fuerte, revolucionaron al público más joven.

La canciones de Richard legaron al rock’n’roll su mayor expresión de alegría sin sentido, cuyas sílabas exactas aún se debaten: "Awopbopaloobopalopbamboom!” .