Muere por coronavirus

El vestuarista Josh Wallwork, quien formó parte de la producción de la serie “La ley y el orden”, murió a los 45 años por complicaciones del coronavirus.

“Uno de nuestros vestuaristas y un hombre hermoso, Josh Wallwork, falleció por complicaciones de Covid-19”, señaló Warren Leight, productor ejecutivo de “La ley y el orden”.

Agregó que el elenco y el equipo de la serie “envían amor y oraciones a su familia y amigos. Estamos desconsolados”.

De acuerdo con “The Hollywood Reporter”, la muerte de Wallwork la dio a conocer un amigo de la familia, Abdul Qadir, en una publicación en redes sociales.

“Con el permiso de la familia Wallwork y el corazón roto, anuncio el fallecimiento de Josh Wallwork por complicaciones de Covid-19. Hoy hizo la transición pacífica a la edad de 45 años. Eres amado por muchos. Como siempre decimos, hasta la próxima”, publicó Qadir.

Al conocer la lamentable noticia, algunos colegas han recordado a Wallwork.

“Estamos desconsolados, No creo haberlo visto nunca sin una sonrisa en su rostro. Él trajo amor y amabilidad donde quiera que fuera. Siempre listo con una broma. Te extrañaremos, Josh. Por siempre en nuestros corazones”, señaló Mariska Hargitay, protagonista de la versión “Unidad de víctimas especiales” de la serie.

Además de su participación en “La ley y el orden”, Wallwork trabajó en series como Madam Secretary, Bull y The Get Down.

Por otra parte, el cantante y líder del grupo alemán de rock Rammstein, Till Lindemann, está en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Berlín, afectado por el coronavirus, informó ayer el diario “Bild”.

Lindemann, de 57 años, regresó el pasado 15 de marzo a Alemania tras actuar en solitario en Rusia y poco después solicitó atención médica al sufrir fiebre alta.

Los médicos le diagnosticaron una neumonía y se le ingresó de inmediato en una unidad de cuidados intensivos de un centro hospitalario berlinés en régimen de cuarentena.

Para confirmar lo que apuntaba la sintomatología, se le realizó la prueba del Covid-19 y resultó positivo.

La situación de Till Lindemann ha mejorado en los últimos días, según “Bild”.

Todos en cuarentena

Los integrantes de la agrupación colombiana Morat, Simón Vargas, Martín Vargas, Juan Pablo Isaza y Juan Pablo Villamil, revelaron estar sometidos a cuarentena preventiva desde hace algunos días y, más aún, cuando Villamil dio positivo a Covid-19, y el resto presentó síntomas similares.

A través de un video, Morat decidió compartir la noticia con sus seguidores, y fue Juan Pablo Villamil quien explicó que, luego de haber estado entre España y México hace 15 días, llegaron a Bogotá, donde la cuarentena era obligatoria para las personas que venían principalmente de España: “Estamos en cuarentena desde entonces, los cuatro juntos”.

“A medida que fueron pasando los días, yo sentí ciertos síntomas y fue necesario llamar para realizarme una prueba de coronavirus, la cual hoy (ayer) tuve los resultados, y salió que efectivamente tengo coronavirus, y dado esto, creemos que debemos actuar como si los cuatro lo tuviéramos, así no esté confirmado todavía”, profundizó Villamil.

Asimismo, la agrupación refrendó su compromiso por no propagar el contagio con las personas que los rodean, pues detallaron que los síntomas son muy leves, la probabilidad de contagio es alta y se debe tener mucho cuidado, no sin antes dejar en claro que compartirán cómo evolucionan con dicho padecimiento.

“Los queremos y les pedimos que se queden en casa y atiendan a lo que dicen las autoridades. Spoiler: Vamos a seguir sacando música. Pendientes la próxima semana”, manifestaron los intérpretes de temas Enamórate de alguien más y No termino, quienes añadieron que la prueba que se realizó Juan Pablo Villamil, fue como la que todos los habitantes en sospecha se realizan y sin ningún privilegio.

Por su parte, la cantante Paulina Rubio, con quien Morat lanzó el tema “Mi nuevo vicio”, en febrero de 2015, dedicó unas palabras a la agrupación: “Les mando mi mejor #Energía. Gracias por ser transparentes como el agua, pronto pasaremos esta adversidad, todos juntos somos uno. #Grupo Dios nos bendiga a todos. Besos desde Miami”.

Artistas como Carlos Rivera, Piso 21, Reik, Sofía Reyes y Sebastián Yatra, también refrendaron su apoyo hacia los integrantes de Morat, toda vez que les desearon buenas vibras y compartieron mensajes en los que enuncian que todo saldrá excelente.— Efe y Notimex

