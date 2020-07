Muere Regis Philbin, el presentador de ''¿Quién quiere ser millonario?''

CIUDAD DE MÉXICO.- Regis Philbin, uno de los conductores más célebres de la televisión estadounidense falleció por causas naturales a los 88 años de edad.

BREAKING: Regis Philbin, who became a household name in the 1980s cohosting "Live! with Regis and Kathie Lee" and later padded an impressive resume by hosting "Who Wants to Be a Millionaire?" has died. He was 88. https://t.co/y3osnJztVV pic.twitter.com/5R1EQsUuWd