''Muerte al patriarcado'': clama Madonna en favor de Britney Spears

LOS ÁNGELES.- Madonna afirma que la tutela que controla la vida de Britney Spears, y que según una corte permanecerá en manos de su padre, "viola los derechos humanos".

Así lo publicó en un mensaje de apoyo a través de sus historias de Instagram, donde recuerda que la esclavitud ya fue abolida.

Madonna y Britney compartieron el trono de la música pop durante los años 90 y principios de los 2000. La primera era la "reina" del pop, la segunda la "princesa".

Las dos colaboraron juntas en 2003 con "Me Against the Music" y su actuación al ritmo de "Like a Virgin" -emblema de Madonna- en los premios de la cadena MTV de ese año, con beso entre las dos incluido, es considerada uno de los momentos más icónicos de la cultura pop.

Christina Aguilera, que también estuvo en esa actuación, ya mostró su apoyo a Britney días después de su declaración ante la justicia:

These past few days I’ve been thinking about Britney and everything she is going through.



It is unacceptable that any woman, or human, wanting to be in control of their own destiny might not be allowed to live life as they wish. pic.twitter.com/NRhNwcJaD3