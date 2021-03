“Muerto de miedo y desesperado": la vida de Elezar Gómez en la prisión

La vida de Eleazar Gómez cambió radicalmente desde que fue ingresado al Reclusorio Norte por agredir a su ex novia Stephanie Valenzuela hace casi cuatro meses.

El actor dijo que sufre “un verdadero infierno” por el acoso de algunos reos y la amenaza de que pronto podría convivir con los presos más peligrosos del centro penitenciario, a pesar de que dijo pagar grandes cantidades de dinero para preservar su seguridad.

Teme por su vida

Un amigo del actor de 34 años reveló a TV Notas que los días se complican y teme por su vida ante las amenazas de los presos, pero todo podría ser peor cuando abandone el Área de Ingresos del Reclusorio Norte para ingresar a Área de Población General.

“Muerto de miedo y desesperado”, confesó la fuente consultada por la revista mexicana.

Posible traslado

El amigo de Eleazar declaró que por ahora se encuentra en el Área de Ingresos donde espera la conclusión de su caso y recibe algunos beneficios porque cubre una cuota monetaria.

Si las autoridades fallan en su contra será trasladado con la población general donde convivirá con reos más peligrosos que lo amenazarán de lleno por el delito que cometió y su profesión.

Celda en solitario

“En esa sección del reclusorio (Área de Ingresos), Eleazar tiene su celda, que no comparte sólo porque paga... De lo que no se salvó es de convivir con otros reos, pues hay momentos en los que a fuerza tienen que coincidir”, comentó.

Amenazas

“Desde que ingresó, Eleazar comenzó a recibir amenazas de parte de otros reos.

Como saben que es actor, comenzaron a decirle que o les pagaba una cuota al mes por protección o ellos mismos le harían ver su suerte”.

En riesgo

“Hasta ahorita no lo han tocado, pero porque desde el primer día que entró a la cárcel no ha dejado de pagar.

Sin embargo, no hay día en que no lo amenacen y lo violenten psicológicamente. Le dicen que no deje de pagar porque si no, su vida estará en riesgo cuando lo muevan”, añadió.

El proceso

Como informó Grupo Megamedia en sus diversas plataformas, Eleazar Gómez fue detenido en la colonia Nápoles, en Ciudad de México, a inicios de noviembre.

La aprehensión fue después de supuestamente golpear, morder e intentar estrangular a la también cantante de origen peruano, Stephanie Valenzuela.

