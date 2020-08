Las primeras imágenes muestran a Tom Holland y Robert Pattinson muy lejos de su faceta de superhéroes

EE.UU.— La plataforma de streaming, Netflix se encargó de revelar las primeras imágenes de la cinta 'The Devil All The Time', la cual será protagonizada por Tom Holland y Robert Pattinson.

Además de contar con estrellas como Jason Clarke, Bill Skarsgård, Riley Keough, Sebastian Stan, Haley Bennett, Mia Wasikowska y Eliza Scanlen.

A través de la revista Entertainment Weekly, se compartió un exclusivo adelanto de la película basada en la saga de novelas de Donald Ray Pollock, que fue publicada en 2011.

¿De qué trata la película?

De acuerdo con el director es una historia ambientada en la etapa final de la segunda guerra mundial, en la que se cruzan las vidas de varias personas. ‘The Devil All The Time’ está producida por Jake Gyllenhaal y dirigida por Antonio Campos.

"Es una historia coral ambientada entre el final de la II Guerra Mundial y el principio de la intervención de América en Vietnam, en la que se cruzan las vidas de un grupo de personajes diferentes", mencionó el director Campos.

Así se ve Robert Pattinson, Tom Holland y Bill Skarsgård en THE DEVIL ALL THE TIME. El noir de Netflix sobre un grupo de desconocidos unidos por la venganza, entre ellos un sheriff corrupto, asesinos en serie, violadores y un predicador. Está producida por Jake Gyllenhaal. pic.twitter.com/Y8YiKHKqP8 — ɐntonio 📼 (@levmauc) August 3, 2020

La película se espera llegue a Netflix el 16 de septiembre.- Con información de Tónica.