Mujer declara ser hija de Raúl Velasco y La India María (Video)

MÉXICO.— Mirna Velasco, es el nombre de la mujer que ha sorprendido con sus declaraciones a los medios, asegurando que es hija de María Elena Velasco, mejor conocida como “La India María”, y el conductor Raúl Velasco.

Una hija que regalaron

Mirna de 50 años de edad, relató en el programa de YouTube “Chisme No Like”, que sus supuestos famosos padres, no la aceptaron cuando nació y la regalaron con otra mujer, quien la crió y a quien vio siempre como su madre.

La supuesta hija de la fallecida “pareja”, le confiesa al periodista Javier Ceriani, lo triste que ha sido su vida, ya que la regalaron cuando era muy chiquita.

Me regalaron de chiquita, entonces yo siempre tenía en mi mente: ‘cuando yo crezca, voy a tener una familia muy grande y voy a ser lo que mis padres nunca fueron’”, señala.

La supuesta hija del conductor de “Siempre en Domingo” y la actriz mejor conocida como la “India María”, cuenta su historia a partir del minuto 27:00

A los 14 años, se enteró de que no era hija de quienes creía

Mirna cuenta que a los 14 años, su madre le confesó la verdad sobre su origen, esto como respuesta al por qué ella no se parecía a ninguno de sus hermanos, ni mucho menos a su padre o mamá.

Su madre adoptiva le dijo: Él no es tu padre, no eres mi hija, tus padres no te quisieron”; con esa verdad, le cambiaría por completo su vida.

Además la mujer comento, cómo es que María Elena le entregó su “bebé” a esta mujer desconocida:

Mi mamá era una criada de mi mamá (María Elena Velasco) y por eso se conocieron y hasta tengo hermanas que mi mamá dio en adopción”.

Asimismo, en la entrevista realizada por el periodista de espectáculos, ella comento que de sus supuestos padres heredó el gusto por “hablar”, y de ella (La India María), “que vino en burro”, aparte, el actuar.

Actualmente, Mirna Velasco radica en Los Ángeles, California, y es empresaria, actriz y ahora tiene un programa de radio.

Sobre la relación del conductor y la actriz…

La actriz y el conductor del show “Siempre en Domingo”, durante 28 años, fueron vistos en varias ocasiones en el backstage del programa, pues algunos creían, había un parentesco entre ellos.

Nunca se comprobó que ellos tuvieran alguna relación sentimental, ni mucho menos alguna aventura, aunque en el último programa, en donde él estuvo, la comediante acudió para rendirle homenaje a “su güerito”,como siempre le dijo.- Con información de Debate.