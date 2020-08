''Mulán'' no llegará a los cines, se estrenará vía streaming

LOS ÁNGELES.- Después de casi 6 meses de constantes aplazamientos por el coronavirus (Covid-19), Disney finalmente no estrenará la nueva versión de "Mulán" en cines y apostará por un lanzamiento directo a través de su plataforma de streaming (Disney+) a cambio de una tarifa extra.

"Mulán", una de las superproducciones más esperadas en Hollywood, iba a proyectarse en cines de todo el mundo el 27 de marzo, pero su estreno se pospuso ante el pico de la pandemia y desde entonces ha encadenado aplazamientos de mes en mes, hasta que se ha visto imposible llevar la cinta a las salas.

NEW: Mulan or May? Disney Legend @MingNa Wen predicts who would win in a battle—plus, talking the final season of Marvel's #AgentsofSHIELD and being a Disney geek: https://t.co/kwObHH9zKO #D23InsideDisney

Spotify: https://t.co/AMQLO0IEyr

Apple Podcasts: https://t.co/x9Tlf6Crpp pic.twitter.com/HM1aluiOMW