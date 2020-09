“Mulan” versión live action es hermosa pero le falta magia

De acuerdo a una reseña la nueva versión con personas de una historia clásica de Disney deja mucho que desear

LOS ÁNGELES.— De todas las películas animadas de Disney, “Mulan” era la que parecía la opción más lógica para convertirla en una versión con actores.

Pero “Mulan” era diferente. La historia animada es maravillosa y llena de canciones fantásticas, pero es una épica de guerra. La historia sobre una joven china que se enrola en el ejército para evitar que su viejo padre lo haga es natural y fundamentalmente apropiada para el formato.

