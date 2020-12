"Mulán" ya está disponible en México y Lanoamérica

La película “live action” de “Mulán” se estrenó finalmente a través de la plataforma de Disney Plus para Latinoamérica, lo que generó varias reacciones en redes sociales.

Esta producción de Disney Studios, que debía debutar en cines en marzo pasado, sufrió varios retrasos debido a la pandemia de Covid-19, hasta que finalmente la factoría decidió lanzarla a través de su plataforma de streaming, primero con un costo extra y finalmente de modo gratuito.

“Mulán”, dirigida por Niki Caro y protagonizada por Liu Yifei, con Jet Li como “el emperador”, tuvo un costo de 200 millones de dólares y hasta el momento solo ha logrado recaudar 69.9 millones de dólares.

He visto la película de Mulán y por más fiel que sea a la leyenda, me quedo con la película de animación. La historia, la banda sonora... todo es mejor en el film que vimos de pequeños. pic.twitter.com/vSSOFY68Z1

Ante el estreno, los usuarios rápidamente hicieron tendencia el estreno de la película para América Latina, que evidentemente generó reacciones contrarias, pues mientras algunos consideran que la película no debe compararse con la animada de 1998, otros lamentan que no se respetara los elementos originales de la animación.

Creo que ya está dicho, que hay que ver la peli sin pensar en la de disney. La peli en si, me ha gustado. Me faltaba algo, se me hizo un poco acelerado... y que me encanta Gong Li. Ya está, mi resumen sin spoilers 🤣🖤#Mulan @DisneyPlusES pic.twitter.com/bmMOIFZRJI