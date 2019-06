“Murder Mystery” hace historia en Netflix

A tres días de estar disponible, “Murder Mystery” se posicionó como el mejor estreno de Netflix con casi 31 millones de cuentas viéndola.

El servicio de streaming informó que 30 millones 869 mil 863 cuentas vieron la cinta desde el viernes 14 al domingo 16.

Te puede interesar: Luis Gerardo Mendez se abre paso en Estados Unidos

Estados Unidos y Canadá fueron los lugares que más vieron la película con una cifra de 13 millones 374 mil 914 cuentas.

“Murder Mystery” es protagonizada por Adam Sandler, Jennifer Aniston y Luis Gerardo Mendez.

“¡Enormes noticias! Mi cabeza va a explotar. ¡Muchas gracias a todo el increíble equipo“, escribió el actor mexicano al dar a conocer la noticia.

Me acaban de dar una noticia que me hizo brincar!



Nuestra película #MurderMystery fue vista por 30,869,863 de cuentas en los primeros tres días.



El mejor fin de semana de estreno para una película original de @Netflix en la historia.



Gracias al equipo que lo hizo posible! pic.twitter.com/z4oQqPVJEP — Luis Gerardo Méndez (@LuisGerardoM) June 18, 2019

Te puede interesar: Adam Sandler y Luis Gerardo promociona su filme en México

La cinta dirigida por Kyle Newacheck es una parodia de las historias detectivescas de Agatha Christie. Cuenta la historia de un torpe policía (Sandler) y su esposa (Aniston), una peluquera amante de las novelas de misterio, quienes se ven envueltos durante sus vacaciones europeas en el asesinato de un millonario.

Méndez, que interpreta a un piloto de carreras en esta cinta, aseguró que con este proyecto lleno de estrellas de Hollywood se reafirmó en que la comedia puede cruzar fronteras y llegar a todos los públicos

“No me puse nervioso hasta el primer día que me tocó actuar ya en el set y tenía que abrir la boca. Para mi suerte, mi primera escena fue delante de todos los actores de la película“, bromeó.