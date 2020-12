Ahora canta a toda banda: Dueto de María León con Edwin Luna y su grupo

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— María León presentó su primer sencillo con música de banda junto a Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey.

“Me he vuelto una persona más permisiva y me gusta porque me ha llevado a tener mejores experiencias, más aprendizajes y no arrepentirme de no hacerlo”, afirma la cantante.

“Estamos en una época en la que hay que atreverse a hacer las cosas, los sueños, las metas, no hay que perdernos en el intento, creo hay que llevarlo a que se logre”, agrega.

Con botas, y decidida a pedir perdón antes que permiso, interpreta el tema que escribió junto a Marcela de la Garza y Mauro Muñoz que, asegura, será inspiración para que las personas se atrevan a decir y hacer las cosas que no han podido durante la pandemia.

La también actriz ha escrito unos 60 temas que plasman los sentimientos que ha atravesado, desde el desamor, hasta la esperanza.

Esta colaboración la buscó porque admira la energía de la agrupación norteña y considera que su sonido captura la esencia y garra de lo latinoamericano.

“Cada vez que he tenido la oportunidad de entrar a un género distinto al mío, aunque le entre con miedo, ha sido una experiencia enriquecedora, la composición llega de diferente manera para abordar esos nuevos estilos”, afirmó.

El sencillo formará parte de su nuevo disco, para el cual está terminando de grabar las voces e incluirá un par de colaboraciones más con artistas de otros géneros pues, para ella, explorar otros ritmos como la cumbia, el urbano y el mariachi es una forma de demostrar que a nada le teme.

Antes de que se declarara la pandemia se encontraba de tour con su álbum “Inquebrantable”, ahora las presentaciones se han pospuesto para 2021, pero tiene fe en volver con más canciones.