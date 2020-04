Charli XCX anuncia nuevo disco grabado durante el aislamiento

MADRID.— La británica Charli XCX ha anunciado el lanzamiento, el próximo 15 de mayo, de un disco que tendrá por título "how i'm feeling now" grabado durante su periodo de aislamiento.

Ella misma lo desveló en un encuentro celebrado en las últimas horas por redes sociales.

I AM MAKING A NEW ALBUM. RELEASE DATE MAY 15TH. WORKING TITLE: HOW I’M FEELING NOW pic.twitter.com/m66Y1K24Zd

Asimismo, serán los canales que utilizará también para compartir todo el proceso de creación.

Charli XCX mencionó que el álbum será "en tiempo real con la involucración de fans, productores, artistas y creadores que quieran colaborar en el proyecto desde sus casas".

here’s the instrumental from the first song i’ve been working on for the album. it’s called forever. i’ll share a version with my vocals/topline ideas on my insta live in 3 hours 💓 pic.twitter.com/32f8zjNI43