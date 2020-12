Efelante muestra en ''Acuarelas'' su evolución musical

Con un estilo definido

Monterrey se ha caracterizado por mucho tiempo por ser cuna de música emergente que ha destacado a nivel nacional y hasta internacional.

La crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 no ha sido obstáculo para que grupos y bandas sigan creando música que suena actualmente en todas las principales plataformas digitales, y una de ellas es la banda Efelante. Si, así como lo leen, no está mal escrito.

Efelante es una banda de rock mexicana formada en 2017 y se caracteriza en tan corto tiempo por sus temas frescos con nombre de una sola palabra, actuaciones en vivo que despliegan color y mucha energía, y un impresionante show en vivo con coloridas actuaciones.

Integrada por PonyBoy (voz y guitarra), Pablo Elizondo (bajo), DaveAlvarez (guitarra), Cacho (batería) y Fabo Ramones (guitarra), Efelante quiere llegar lejos y para ello sigue produciendo música a pesar de no realizar presentaciones por la contingencia sanitaria.

En entrevista, Diego “PonyBoy” y Pablo platican cómo han sido los tres primeros años de la banda y los planes que tienen a corto y mediano plazos.

“Estamos muy contentos con lo logrado como músicos en tan poco tiempo que tiene de haberse formado la banda. El recibimiento a nuestra música ha sido excelente”, platica Diego.

A tres años de tocar de manera profesional y seis como amigos, Efelante cuenta con 2,650 suscriptores en su canal de YouTube y más de 38 mil oyentes en Spotify.

Y es que cuando se conocieron siendo unos adolescentes, que ahora en su mayoría cursa el bachillerato o primeros años de carrera profesional, no se imaginaron lo que vivirían como banda de rock, pero con un estilo propio.

“Todo fluyó al conocernos, hacernos amigos, formar la banda y dar a conocer nuestras primeras canciones en marzo de 2018”, cuenta el integrante de la banda.

“Luna” y “Lejos” son sus más recientes temas, los que forman parte de su producción musical “Acuarelas”, material que, como ellos mismos afirman, representa la evolución de todos y cada uno como músicos y personas, y que puede sentirse en cada uno de sus temas.

Y es que no sólo el nombre es algo original en este grupo, sino que todas y cada una de las canciones que integran su nueva producción llevan por nombre una sola palabra: “Luna”, “Lejos”, “Mango”, “Vainilla”… lo que también forma parte de su sello.

“Esto es algo que se fue dando conforme fuimos escribiendo las canciones y les poníamos nombre, y cuando quisimos sacar nuestro primer disco nos quedamos con este estilo por la estética y porque se nos hace mucho más sencillo a muchos aprenderse los temas de una canción cuando solo es una palabra la que la identifica”, explica.

“No sabemos qué vaya a pasar con el segundo disco, pero ahora así identificamos nuestros temas”, recalca.

Efelante, cuyo nombre surge de una lluvia de ideas entre los integrantes y que luego fue aprobado por unanimidad por un grupo de amigos que asiste a un concierto a escucharlos tocar, son músicos que buscan transmitir con sus letras todos los sentimientos que su generación trae, más en tiempos de confinamiento.

“Ahora en el mundo vivimos situaciones muy intensas y tenemos la necesidad de decir en voz alta lo que pensamos y sentimos al respecto y todos juntos vivir un cambio positivo por medio del arte y la música”, comenta Diego.

Consciente de que la música emergente, al igual que otras ramas de la cultura y el arte están centralizadas, para Efelante no es descabellado generar su música y trascender desde Monterrey. ““Existen muchas bandas que destacan no sólo en su ciudad de origen sino a nivel nacional, varias de ellas con sede aquí de Monterrey. No negamos que establecerse en Ciudad de México trae muchas cosas positivas, pues estamos hablando de una de las ciudades más grandes del mundo y con un público para todos los géneros musicales, pero la situación actual no está para dar ese paso. A lo mejor cuando esta crisis del Covid-19 pase podríamos pensar en esa nueva etapa para la banda”, analiza Diego.

Por lo pronto, los planes de la banda son seguir con la promoción de sus más recientes sencillos, que están en las principales plataformas musicales, y toda la producción musical Acuarelas, que se realizó en dos etapas.

“Es un álbum bien pensado y cuidado en todos sus detalles, y por eso le estamos poniendo todo para que se posicione”, agrega Pablo.

“Y es que conforme avanzábamos en la grabación de los temas iban surgiendo nuevos arreglos o letras y teníamos que decidir cuáles se quedarían y cuáles dejaríamos fuera”.— Renata Marrufo Montañez

De un vistazo

En redes sociales

Desde Monterrey

El grupo grabó el vídeo de “Luna” durante dos días recorriendo calles de Monterrey, buscando alejarse de todo, para tener una noche de adrenalina.