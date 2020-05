En paz Natalia Lafourcade ante el confinamiento

Tiempo de autoanálisis

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal.— Hace dos años, Natalia Lafourcade se preparaba mental y financieramente para tomarse un tiempo sabático y dejar los escenarios; necesitaba conectarse con ella misma, volver a sus raíces, a esa vida en el campo en Veracruz.

No pasó por su mente que ese momento de reflexión y autoanálisis que buscaba le llegaría a ella y al resto de la humanidad con la pandemia derivada del coronavirus, a inicios de marzo.

Desde su casa, Natalia habló sobre las cosas positivas que el encierro causa en ella y, al hacer el balance, la artista considera que, si bien se siente en paz, reconoce que son momentos difíciles para toda la humanidad.

“Qué momento más extraño el que estamos atravesando y también qué momento tan más necesario que teníamos como seres humanos; detenernos, parar, hacer introspección y autoanálisis. El universo nos pedía a gritos que paráramos”, señala.

La compositora dice sentirse afortunada porque la pandemia no la hizo dejar de trabajar del todo.

Al descanso que tenía planeado, se unieron millones de personas, cada uno en su hogar y de eso espera, saldrán cosas positivas.

“Me siento tranquila, estoy en mi casa de Veracruz conviviendo con la naturaleza, con mucha paz y tiempo para conocerme. Tenía mucho la necesidad de parar y darme un tiempo sabático, sin realmente abandonar la música pero sí estar en casa, me preparé para estar en mi hogar y justo la pandemia llegó en este momento”, comenta la artista.

Este tiempo de ocio y de libertad no fue impedimento para que Natalia Lafourcade siguiera apoyando las causas que siempre le apasionan: la música y la conservación de la cultura de Veracruz.

La cantante lanzó “Un canto por México”.

“Este material es para mí como un árbol de la vida, porque es un disco que me suena a mole, tamales, maíz, también a polvo, a raíz, a tradición y me lleva de viaje por todo nuestro país y también me lleva de vuelta al Metro, a la calle, al mercado, es una fiesta”.

“No fue nada fácil levantar este proyecto, incluso seguimos tratando de levantar el centro, algo que se interrumpió por la contingencia sanitaria que impide que se siga trabajando”.

En estos momentos de resguardo, Natalia dice estar autoexplorándose, conociéndose y aprendiendo a estar en casa, tiempo que además le sirve para seguir componiendo, pues detalla que este álbum, como su nombre lo indica, es el primer volumen de muchos más que planea y que buscará apoyar a diversas causas.

Para Natalia Lafourcade, México es su lugar favorito, y necesita mucha ayuda en muchos sectores.

Ella, dice, a través de su música buscará ayudar a las causas que pueda.

De un vistazo

Amor por México

Natalia Lafourcade está lanzando “Un canto por México”, un álbum que se desprende del concierto que la artista ofreció junto a varios amigos músicos el año pasado, a beneficio del Centro de Documentación del Son Jarocho.

Un gran apoyo

Lo que se obtenga de la venta del nuevo material será destinado a la reconstrucción del Centro que se vio afectado tras los sismos de septiembre de 2017, ahora detenido con la pandemia de Covid-19.

Muy folclórico

El nuevo disco de Natalia Lafourcade incluye colaboraciones con Carlos Rivera, Leonel García, Los Cojolites, Emmanuel del Real y Jorge Drexler, entre otros.