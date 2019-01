Está arrepentida

Retira Lady Gaga de “streaming” su tema con R. Kelly

NUEVA YORK (AP).— Lady Gaga lamenta su dueto de 2013 con R. Kelly al surgir acusaciones contra el cantante por violencia sexual, y planea retirar la canción de los servicios “streaming”.

“Lo que estoy escuchando sobre las acusaciones contra R. Kelly es aterrador e injustificable”, expresó.

En un tuit Lady Gaga escribió que colaboró con Kelly en “Do What U Want With My Body (Haz lo que quieras con mi cuerpo)”, en un “momento oscuro” en su vida como víctima de abuso sexual. Dijo que debió haber acudido a terapia o buscado ayuda.

“Está claro lo explícitamente retorcida que era mi forma de pensar. Si pudiera regresar el tiempo y hablar conmigo cuando era más joven me diría que fuera a terapia, lo que he hecho desde entonces, para que pudiera comprender el confuso estado postraumático en el que estaba”, escribió.

“No puedo regresar, pero puedo ir hacia adelante y seguir apoyando a mujeres, hombres y personas de todas las identidades sexuales y todas las razas que son víctimas de abuso sexual”.

La serie “Surviving R. Kelly” de “Lifetime”, que se transmitió este mes, reavivó la atención sobre las acusaciones de abuso sexual contra mujeres. Kelly negó cualquier delito y en 2008 fue absuelto de cargos por pornografía infantil.

La colaboración de Lady Gaga con Kelly fue muy criticada cuando se lanzó, en parte por las acusaciones contra él y por las interpretaciones con carga sexual que hicieron en “Saturday Night Live” y los American Music Awards en 2013.

El vídeo de la canción fue dirigido por el fotógrafo Terry Richardson, quien también fue acusado de conducta sexual inapropiada. Nunca se lanzó oficialmente, pero presenta a Kelly como un médico que mira con lujuria a Lady Gaga, quien actúa como su paciente.

Lady Gaga aseguró en un tuit que no volverá a trabajar con Kelly.

Richardson, por su parte, ha negado las acusaciones en su contra y ha dicho que todas las relaciones que tuvo con modelos fueron consensuadas.