Estreno en línea de Billie Eilish

Billie Eilish presentará los temas de su segundo disco, “Happier Than Ever”, en un concierto digital que Amazon emitirá en el mundo a partir de mañana.

H.E.R. y Kid Cudi compartirán junto a Billie un evento musical organizado por el gigante del comercio electrónico para su jornada de ofertas conocida como Prime Day.

Será la primera toma de contacto con el nuevo proyecto musical de la artista angelina, que se publicará el 30 de julio y tomará el relevo a “When We All Fall Asleep Where Do We Go?”, con el que ganó el Grammy al Álbum del Año.