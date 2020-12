Experiencias propias: Gibrán Gutiérrez visita Mérida en plan promocional

Tras su paso por “La Academia”, Gibrán Gutiérrez no ha dejado de hacer música y prueba de ello es que hace apenas un par de días lanzó su último sencillo, “Cenicienta”.

El joven, originario de Guadalajara, visitó Mérida para promocionar el tema que, anunció, formará parte de un disco que lanzará en febrero de 2021.

“Es una canción que me encanta. No es tan triste, ya tenía ganas de sacar algo romántico pues el anterior fue de desamor”, señaló el joven al Diario.

“Cenicienta”, continuó, habla de un momento feliz mío. Todas mis canciones, todas las letras son experiencias propias y en esta le estoy cantando a un amor platónico como todos en la vida hemos tenido.

El tema tiene un estilo R&B con trap, un género que le gusta mucho y que suele escuchar en su vida cotidiana.

“Ya tenía muchas ganas de sacar algo así”, confesó el joven, quien ya ha cantado reguetón y balada.

La letra, dijo, la compuso en dos días, después de que su productor, Alejandro Moreno, le regalara la pista.

“Estaba en el estudio con el productor y me dijo: ‘tengo esta pista de R&B con trap, te la regalo, no tiene letra, escribe algo y vemos que podemos hacer’. Me fui a mi casa, me llevé la pista, me encantó, me enamoré de la pista y en dos días ya tenía lista la letra.

La inspiración, indicó, le llegó mientras promocionaba su segundo sencillo, “Nadie duele para siempre” y tuvo la oportunidad de salir con su amor platónico.

“Ya sabía que no iba a pasar nada, pero como dice la canción: ‘Me desperté, queriéndo volver a verte…’. Me acuerdo, tengo muy buena memoria y puedo recordar olores, sabores de lo que sentí en ese momento”.

Reconoció que la canción no estaba planeaba y que este año solo iba a sacar dos sencillos hasta que llegó la oportunidad.

“No todos los días te regalan una producción musical, entonces la tenía que tomar sí o sí”, dijo el joven cantante, a quien muchos recuerdan por el pleito con Danna Paola, quien fue jueza en “La Academia”.

Sobre el suceso, Gibrán señaló que uno decide cuánto le afecta. “Si tú decides que te afecta vas a quedar allí estancado, no vas a salir de eso y te va seguir lastimando por el resto de tu vida”, dijo el joven, para quien “La Academia” es un parteaguas en su vida musical y personal.

“Si yo hubiera permitido que me afecte, me hubiera quedado allá, hubiera tirado la toalla y decirles: ‘tienen razón, no sirvo para cantar, solamente soy el que hizo la polémica’, pero no, me dio para arriba y decir que voy a sacar mi música para que vean que no soy solamente el chico del escándalo”.

La pandemia también le dejó enseñanzas. “Yo salí de ‘La Academia’ y solo tuve un mes de libertad cuando inició el confinamiento, aunque de por sí a mí me habían dado un consejo: ‘tienes que trabajar desde el momento en que sales de ‘La Academia’ sino la gente te va a olvidar’, y ahora con pandemia fue más difícil (…) Yo estuve cuatro meses encerrado, tiempo que aproveché mucho para escribir, planear mi disco, generar contenido en las redes sociales y mantenerme siempre trabajando, la pandemia también me ayudó a valorar un abrazo”.— Jorge Iván Canul Ek

De un vistazo

En concierto

Gibrán, quien antes de la pandemia tenía presentaciones que se cancelaron, ofrecerá dos conciertos virtuales: el jueves 17 con excompañeros de “La Academia”, y el domingo 20 con Dalú, la ganadora del “reality show”, de TV Azteca.