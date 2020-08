Gloria Trevi lanza el disco ''Diosa de la noche en vivo''

''Me he reforestado''

MIAMI (EFE).— Gloria Trevi presentó una inédita producción audiovisual, que recoge los mejores momentos de su gira “Diosa de la noche”, en un álbum en vivo y un vídeo. Un proyecto que realizó durante la cuarentena con las grabaciones de múltiples cámaras durante los tres conciertos que dio en Ciudad de México.

“La pandemia me ha hecho valorar muchas cosas que a veces no se agradecen, como la familia, los amigos, el público”, indicó la cantante en una videollamada desde su casa en Texas.

“También me dio tiempo para descansar y ha tenido efectos maravillosos. En el confinamiento me he reforestado como la naturaleza. Me ha salido el doble del pelo, tengo la piel excelente. Hasta he engordado”, reveló.

Además, le permitió meterse de cabeza en el proyecto de “Diosa de la noche en vivo”, lo que para ella fue una bendición, aunque reconoce que terminó “volviendo un poco locos” a los editores.

“Yo soy muy perfeccionista y no descanso hasta que las cosas quedan como yo quiero. Teníamos una cantidad impresionante de material, porque la puesta en escena de ‘Diosa de la noche’ fue muy ambiciosa, con muchos elementos diferentes. Por eso teníamos más de un dron filmando”, indicó Gloria.

Como si eso fuera poco, “cuando me subo al escenario soy muy espontánea. No sigo mucho los planes. De vez en cuando me da por irme para un lado, hablar con el público por otra esquina. No soy la más fácil”, reconoció riéndose.

Pero además, durante las tres noches vendidas en la Arena Ciudad de México, la artista se paseó por algunas de las canciones más importantes de su carrera, como “No querías lastimarme”, “Todos me miran”, “Ábranse perras”, “Con los ojos cerrados”, “Vestida de azúcar, “Cinco minutos”, y “Tribu”, el himno de los “Trevilanders”, como se autodenominan los fans de la cantautora.

Con la gira “Diosa de la Noche”, Gloria Trevi recorrió Estados Unidos y América Latina durante 2019 y principios de 2020.

Durante ese período se convirtió en la única artista en presentarse tres noches consecutivas en la Arena Ciudad de México.

Además, se convirtió en la artista pop con espectáculos totalmente vendidos en la Arena Monterrey.

También dio cinco conciertos, con las entradas agotadas, en el Auditorio Nacional de Ciudad de México. En Estados Unidos, su gira llegó a más de 250 mil personas en un recorrido por 25 ciudades con presentaciones en prestigiosos recintos como el Radio City Music Hall (Nueva York), The Forum (Los Ángeles), American Airlines Arena (Miami) y el AllState Arena (Chicago), entre otros.

El mayor deseo de Gloria Trevi es que sus fans disfruten de “Diosa de la noche en vivo”.

“Quisiera que se vistieran, que tomen o coman igual como si estuvieran en el show y disfruten. Qué canten, que salten, que griten”, expresó.

Fue lo primero que le vino a la mente cuando tuvo el proyecto terminado. Ese deseo nació del mismo lugar donde está “la nostalgia por el público, por los músicos, por los bailarines, por el personal que monta todo”.

“Los extraño mucho a todos”, confesó.

De un vistazo

Una gira exitosa

“Dios de la noche en vivo” incluye 2 CD + DVD, de los que la artista quiere que sus fans disfruten con la misma actitud que llevarían a un concierto.

Entre las más

La revista Pollstar ubicó la gira de la cantante en el décimo lugar de su ranking “LIVE75”, que hace el recuento de los tour más exitosos en el mundo según los ingresos en taquilla y el número de boletos vendidos.

La única mexicana

La misma publicación incluyó a Gloria entre las 50 artistas femeninas más taquilleras del siglo XXI en el planeta, la única mexicana de la lista.