Jénnifer López y Lady Gaga brillan en la investidura de Joe Biden

Mujeres poderosas y valientes

WASHINGTON (EFE).— Poderosas y valientes, así se presentaron Jénnifer López —con un conjunto de Chanel compuesto de pantalón, blusa y abrigo largo— y Lady Gaga, con un voluminoso diseño de Schiaparelli Haute Couture adornado con una fabulosa paloma dorada, símbolo de la paz, ambas deslumbrantes.

Con un impecable estilo, Jénnifer López sorprendió en Washington, durante la toma de posesión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tanto por su mensaje en español como por el conjunto escogido.

Vistió una blusa gótica y pantalón de pata ancha de lentejuelas con largo abrigo a juego, una imagen angelical para un día histórico.

La artista completó con una tirante coleta con extensiones y pendientes y pulseras de perlas, firmadas por la mítica casa francesa.

La cantante de origen puertorriqueño, que por primera vez incluyó el idioma español en esta ceremonia, estuvo acompañada de su pareja y exjugador de béisbol, Álex Rodríguez, de ascendencia dominicana.

Jénnifer interpretó “This Land Is Your Land (Esta tierra es tu tierra)”, compuesta por Woody Guthrie y convertida en un himno nacional y antifascista en la ceremonia de investidura de Joe Biden, así como el clásico “America The Beautiful”, una de las canciones patrióticas por excelencia en Estados Unidos.

Lady Gaga, que interpretó el Himno Nacional durante la investidura, lució un espectacular diseño de Maison Schiaparelli, creado por Daniel Roseberry.

La cantante llevaba una chaqueta entallada de cachemir azul marino con un broche dorado de la paloma de la paz y una falda de seda roja. Complementó el conjunto con guantes negros y el cabello recogido con dos trenzas a modo de diadema.

El director creativo de la marca, Daniel Roseberry, declaró en un comunicado: “Como estadounidense que vive en París, este conjunto es una carta de amor al país que extraño tanto y a una artista cuyo arte he admirado durante tanto tiempo”.

La ceremonia de investidura estuvo lejos de ser normal, con la ciudad de Washington bloqueada ante las preocupaciones de seguridad y la mayoría de los eventos relacionados realizados de manera virtual debido a la pandemia de coronavirus. Pero algo que virtualmente desapareció hace cuatro años volvió con el juramento de Joe Biden como presidente: los artistas de primera línea. Lady Gaga publicó el martes por la tarde una foto en Twitter e Instagram de ella parada junto al Capitolio, el sitio de las protestas fatales del 6 de enero. Calificó el día de la investidura como “un día de paz para todos los estadounidenses. Un día de amor. Un día para la aceptación, no para el miedo”.

El cantante de música country Garth Brooks fue el tercer artista invitado, interpretó “Amazing Grace”, ante pequeña audiencia.

De un vistazo

Artistas unidos

Grandes artistas fueron parte de “Celebrating America”, un especial de 90 minutos presentado por Tom Hanks que se transmitió por múltiples cadenas televisivas, que sustituyó este año los tradicionales bailes oficiales debido al coronavirus.