Lucero, la historia de una niña que soñaba con ser cantante

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace 40 años, Lucero inició la carrera de una niña que soñaba con ser cantante. Para ello dejó de lado anhelos como ser dentista o una gran deportista.

"Pues no sé, no me veo haciendo otra cosa porque ahora sí que toda mi vida he estado en los escenarios, siendo artista. De chica pensaba que me gustaba ser dentista y luego también me encantaba todo el atletismo; todo eso me encanta y pensaba que podía ser atleta y artista.

Pero al final las cosas se dieron para que yo fuera artista y el universo me ayudó para seguir por este camino que tanto adoro", dijo Lucero en entrevista.

Cuatro décadas de trayectoria artística se dice fácil, vivirlos no tanto. Sin embargo la cantante mexicana tuvo la oportunidad de pertenecer a las grandes plataformas que la televisión de los ochenta ofrecía.

En "Chiquilladas", el programa hecho por niños en el que se podía ver parodias, musicales y sketch de telenovelas, fue en donde Lucero dio sus primeros pasos como actriz para luego desarrollar papeles en telenovelas como "Lazos de amor" y "Los parientes pobres", y en películas como "Fiebre de amor", donde compartió el protagónico con Luis Miguel.

"Aprendí muchas cosas"

"Fue interesante porque fue lo que le siguió a ‘Alegrías de Medio Día’, que fue mi primer programa en televisión. ‘Chiquilladas’ fue buenísimo porque me hizo llegar a mucho público de mi edad, muchos niños que en aquel momento no tenían tantas opciones de televisión o entretenimiento. Ahí fue también donde aprendí muchas cosas como imitar, las partes cómicas y las caracterizaciones", comentó.

Raúl Velasco un parte aguas en su carrera como cantante. "Siempre en domingo" fue un programa de televisión iniciado en 1969 y cualquier persona que quisiera ser cantante deseaba ser presentado por su conductor Raúl Velasco, un personaje que le dio la oportunidad a Lucero desde que era una niña y la vio crecer hasta que logró el éxito.

Un hombre que imponía

"Un personaje tan querido por mí siempre. Fue un hombre que nos imponía mucho a todos los que íbamos a su programa, pero era importantísimo estar en ‘Siempre en domingo’ como plataforma para nuestra música. Para mí era súper divertido, cuando yo lo conocí le hablaba de usted y sí, él era muy exigente. Me acuerdo que dos o tres veces me dio algún consejo, me dijo algunas cosas que me fueron muy importantes".

En varios festivales

Bajo la producción de Velasco, la intérprete pudo participar en algunos programas como "América esta es tu canción" y "Juguemos a cantar". "Después ya hasta le hablaba de ‘tú’.

"Tuve un acercamiento siempre con su familia, con sus hijos, con su esposa. Fueron momentos muy lindos y el estar en su programa sí era una parte importante para poder lanzarse de lleno a las casas del público y entrar a todos sus hogares", recordó.

"Un pilar indispensable"

La intérprete de éxitos como "Ya no", "Electricidad" y "Veleta" compartió que parte de su éxito es gracias a su mamá, quien estuvo siempre apoyándola a cumplir su sueño y a quien considera un "pilar indispensable".

"Ella siempre decidió y eligió acompañarme a todo lo que yo hiciera, ella no tenía ningún conocimiento de cómo ser manager, no sabía nada de este mundo artístico, pero tuvo una enorme visión y una inteligencia, siempre pidiéndome mi opinión. Nunca me obligó a nada, nunca intentó de ninguna manera forzarme, al contrario lo único que quería era verme feliz y que yo disfrutara lo que yo tanto le pedía que quería ser", compartió.

Emoción al subir al escenario

A pesar de ya haber pisado distintos escenarios alrededor del mundo, y teniendo una gran trayectoria, la cantautora afirma que siente la misma emoción al subir al escenario, como cuando lo hizo por primera vez.

"Claro que tenía muchísimos nervios, mariposas en el estómago, sentía mucha emoción y era una niña, pero creo que lo más bonito es que sigue siendo parecida la sensación después de 40 años, sigue habiendo esa misma emoción y las ganas de contagiar al público con adrenalina y de mandar un mensaje al corazón de las personas a través de mi música y de poder tocar de alguna manera sus almas", expresó.

La intérprete se presentará el próximo 6 de junio en el Auditorio Nacional, para celebrar sus 40 años de trayectoria, en donde promete muchas sorpresas y cantará canciones que hace mucho dejo de hacerlo.

"Me siento muy agradecida y bendecida por tantos años de cosas tan lindas, de experiencias tan maravillosas y sobre todo del cariño de un público durante todo este tiempo, ellos son los responsables de tantas cosas hermosas, así que encantada y feliz, celebrando al máximo".

